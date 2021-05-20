Оксана Баюл сфотографировалась в своём «счастливом олимпийском костюме 1994 года»

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала фото в своём счастливом спортивном костюме.

«День вышиванки… Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая. В этот день все желающие, как в Украине, так и за рубежом, надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учёбу. Я надела свой счастливый олимпийский спортивный костюм 1994 года на тренировку к Софийке», — написала Баюл.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994). Супругом Баюл является продюсер Карло Фарина. Оксана родила дочь Софию в 2015 году.