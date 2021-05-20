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Оксана Баюл: мои анализы сами американские врачи и продали

Оксана Баюл: мои анализы сами американские врачи и продали
Антон Шебика
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в своём «инстаграме» рассказала, как в СМИ попали подробности её состояния в момент аварии.

«Мои анализы сами американские врачи и продали, не соблюдая НIPAA Law. Вопрос возникает, почему Змиевская не судила больничку и врачей, кто это сделал? А? Да всё просто: они на тот момент были спонсорами катка, где мы катались в штате Коннектикут, а в баре, где мне наливали, хозяин был полицейский. Да и у Змиевской не было официальных бумаг на меня оформлено, на опекунство.

Посмотрите, кто управляли процессами, кто сзади меня идёт на суд в штате Коннектикут как один из адвокатов — Джозеф Лемир. Да это Змиевской и Петренко бизнес-партнёр до сегодняшнего момента, стыдно должно быть у сироты деньги воровать, и спасибо всевышнему за мужа, который научил деньги считать и помогать тем, кому действительно надо", — написала Баюл

Галина Змиевская — советская и украинская тренер по фигурному катанию, работавшая с олимпийскими чемпионами Виктором Петренко и Оксаной Баюл.

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