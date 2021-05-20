Ирина Слуцкая ответила на вопрос о случаях домогательств в фигурном катании

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о случаях признания знаменитостей в домогательствах.
«Если этот опыт был по обоюдному согласию, то зачем об этом говорить? А если это был из ряда вон выходящий случай, то на это есть правоохранительные органы. И нужно вспоминать о таком не через -дцать лет, а по горячим следам. Мне кажется, если человек попадает в такую ситуацию, он быстро выбирает: либо он на это соглашается, либо разворачивается и уходит.
Случается ли такое в фигурном катании? У нас 15-летние дети занимаются, вы что?! Это подсудные дела. В фигурном катании такого нет. У нас жёсткий, сложнокоординационный вид спорта. Даже если твой путь ляжет через постель, ты не выйдешь на лёд и не выполнишь прыжок в три-четыре оборота. Точно так же и допинг в нашем виде спорта более чем загадочный. Если я вам дам сейчас огромную допинговую пилюлю, вы наденете коньки и всё равно ничего не сделаете», — приводит слова Слуцкой «Комсомольская правда».
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