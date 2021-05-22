Степанова и Букин приступили к тренировкам. Фото

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, в «сториз» своего «инстаграма» разместила новые фото с тренировки.



«Первая неделя на льду», — подписала фото Александра.

Фото: https://www.instagram.com/aleksandrastepanova/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/aleksandrastepanova/?hl=ru

Александра Степанова и Иван Букин — чемпионы России 2021 года, неоднократные призёры чемпионатов Европы, серебряные медалисты чемпионата Европы (2019), бронзовые призёры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012), трёхкратные серебряные призёры чемпионата России (2017—2019), бронзовые призёры чемпионата России (2015, 2016). На чемпионате мира 2021 года фигуристы заняли пятое место — золото досталось другой российской паре Анастасия Мишина – Александр Галлямов.



Ранее Степанова поделилась с подписчиками романтическим фото в купальнике рядом с мужчиной.