Евгения Медведева показала, как отдыхает на море

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в TikTok опубликовала два видео, сделанных во время отдыха на море.
В первом сюжете спортсменка телепортируется на пляж.
Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в TikTok.
А во втором видео Евгения сидит и наблюдает за прибоем на закате.
Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в TikTok.
Перед сезоном-2020/2021 Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но вынуждена была пропустить сезон из-за травмы и последующей болезни. Евгения не была включена в состав сборной России на олимпийский сезон. В ближайшее время Евгения будет участвовать в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина», где её партнёром будет Александр Энберт.
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