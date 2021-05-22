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Евгения Медведева показала, как отдыхает на море

Евгения Медведева показала, как отдыхает на море
Елена Чистова
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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в TikTok опубликовала два видео, сделанных во время отдыха на море.

В первом сюжете спортсменка телепортируется на пляж.

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в TikTok.

А во втором видео Евгения сидит и наблюдает за прибоем на закате.

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в TikTok.

Перед сезоном-2020/2021 Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но вынуждена была пропустить сезон из-за травмы и последующей болезни. Евгения не была включена в состав сборной России на олимпийский сезон. В ближайшее время Евгения будет участвовать в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина», где её партнёром будет Александр Энберт.

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