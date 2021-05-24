Максим Траньков показал фото с тренировки 4-летней дочери

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выложил в своём "инстаграме" новую фотографию. Снимок запечатлел тренировку по фигурному катанию его четырёхлетней дочери Анжелики.

«Когда тренер не может- папа поможет! Сапожник без сапог — папа-тренер без коньков!!! Но через тернии к звёздам!», — подписал Траньков фото, на котором он позирует в хоккейных коньках из проката.

Мама девочки, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар оставила комментарий: «Моя новая любимая пара!»

«Дополнительные индивидуальные тренировки с олимпийским чемпионом», «Почему только пары выступают, пора вводить трио», «Максим очень милый со своей дочкой. Прямо мёд», «Такая умничка, руки держит», — писали подписчики.

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Максима Транькова.