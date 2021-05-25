15-летняя Камила Валиева взяла в руки живую змею. Фото

Чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии с отдыха на Кубе. На одном из снимков 15-летняя спортсменка держит в руках живую змею.

Фото: https://www.instagram.com/p/CPQsHL1pYjP/

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Камила — бесстрашная девочка на фото».

«За этой маленькой и хрупкой девочкой кроется огромная сила».

«Я сначала подумал, что это типа шарфа какого-то… А потом присмотрелся и чуть телефон не выкинул в окно».

Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок сезона-2019/2020, победитель первенства России среди юниоров 2020 года, серебряный призёр чемпионата России (2021), победитель финала Кубка России-2020/2021.