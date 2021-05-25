15-летняя Камила Валиева взяла в руки живую змею. Фото

Чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии с отдыха на Кубе. На одном из снимков 15-летняя спортсменка держит в руках живую змею.
Фото: https://www.instagram.com/p/CPQsHL1pYjP/
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Камила — бесстрашная девочка на фото».
«За этой маленькой и хрупкой девочкой кроется огромная сила».
«Я сначала подумал, что это типа шарфа какого-то… А потом присмотрелся и чуть телефон не выкинул в окно».
Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок сезона-2019/2020, победитель первенства России среди юниоров 2020 года, серебряный призёр чемпионата России (2021), победитель финала Кубка России-2020/2021.
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