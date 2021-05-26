Анна Щербакова: не вижу вершины, после которой для меня что-то может измениться

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова рассказала о своих целях в карьере и о ближайших планах.



«Наверное, получается так, что у меня нет конкретной вершины, к которой я стремлюсь. Даже в спорте у меня нет какой-то одной цели, я постоянно стараюсь ставить себе разные цели, ближайшие. То есть думать о ближайшей возможной цели. Так мне проще тренироваться, знать, к чему я иду, поэтому нет какой-то одной цели, есть какие-то свои задачи. Я постоянно стремлюсь к тому, чтобы развиваться и всегда на данный момент, на каждом старте показывать максимально возможный для меня результат. Поэтому я не вижу вершины, после которой что-то может измениться. Я постоянно в работе, можно так сказать.



Ближайшая цель – это всё-таки сборы. Сборы важные, потому что сезон олимпийский. Несмотря на то, что будет множество других важных соревнований, всё равно это особенный сезон и, конечно, перед ним есть какие-то свои переживания. Хочется в максимально хорошей форме подойти. Поэтому ближайшая цель – это сборы в Новогорске», – сказала Щербакова в интервью YouTube-каналу Andrey_and_Pasha.

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.