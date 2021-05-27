Президент ФФККР Горшков: мои слова о неучастии Загитовой и Медведевой в ОИ переврали

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что у олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой есть шансы выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. По словам Горшкова, который ранее заявил, что спортсменки не смогут выступить на играх, его слова переврали.
«И у Загитовой, и у Медведевой есть возможности для того, чтобы тренироваться, соревноваться и завоевать право выступить на Олимпиаде в составе сборной России. Мои слова переврали. Возможно, умышленно.
И Алина, и Женя имеют все возможности. Если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде. А то, что пишут всё, — это бред», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».
Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, Медведева пропустила сезон-2020/2021 из-за проблем со спиной.
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