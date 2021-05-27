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Глейхенгауз: это был запоминающийся месяц в Мексике, пора врываться в новый сезон

Глейхенгауз: это был запоминающийся месяц в Мексике, пора врываться в новый сезон
Виталий Весёлый
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Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от посещения Мексики, где он вместе с другим тренером из «Хрустального» Сергеем Дудаковым проводил серию семинаров. По словам Даниила, он набрался сил и энергии и готов врываться в новый сезон.

«Пора возвращаться домой! Это был запоминающийся месяц в Мексике. В первую очередь хочу сказать спасибо Монтьелю Фернандо и Ане Паломо за приглашение и за то, что открыли для нас Мехико Сити.

Ну а две недели в Канкуне были полны приключений и впечатлений, я чувствую, что набрался сил и идей, так что пора врываться в новый сезон», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».

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