Екатерина Боброва: а с каких пор эгоизм считается плохим качеством?

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва выступила с призывом для каждого уделять большее внимание самому себе.
«Когда вы последний раз думали о себе? В большинстве своём человек всегда думает о ком-то: о своих детях, о своём любимом/ой, о родителях, о компании коллег, как угодить шефу. Когда вы в последний раз думали о том, чего хочется вам? Выделяли время в своём плотном графике для себя?
У человека должно быть своё личное время и своё личное занятие, которым он подпитывает свои силы. Да и когда встаёт вопрос: сделать лучше для других или для себя, почему-то люди чаще выбирают других, принося себя в жертву.
Пусть другие делают для себя лучше, а вы улучшайте свою жизнь! «Ну это эгоизм какой-то!» — скажете вы. А с каких пор эгоизм считается плохим качеством? В конце концов, это ваша жизнь, и вам ей распоряжаться. И внимание, я не говорю, отворачиваться от всех. Не призываю не помогать родителям и не заботиться о детях. Я говорю именно о тех моментах, когда нужно думать не только о других, но и о себе! Яркий тому пример — правило в самолёте: «Наденьте кислородную маску сначала на себя, затем — на ребёнка». Те, кто часто летает на самолётах, эту фразу знают наизусть. И это не потому, что вы важнее ребёнка! Вы сможете быть максимально полезными людям, когда сами будете в ресурсе. Когда вашей жизни ничто не будет угрожать. Поэтому, позаботьтесь сначала о себе, а потом о других», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
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