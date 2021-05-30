«Залила своими слезами весь «Мегаспорт». Боброва — о первом поражении во взрослой карьере

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, рассказала о первом поражении во взрослой карьере.
«В большом спорте поражения неизбежны. И лично я их всегда принимала близко к сердцу: каждый раз как конец света.
В голову пришла давняя история, которая произошла в 2007 году на нашем первом этапе Гран-при Cup of Russia. После обязательного и оригинального танца мы достаточно уверенно занимали 3-е место. Было потрясающее ощущение того, что мы в первый сезон после юниоров имеем возможность ворваться в тройку лучших на этапе Гран-при! Но в произвольном танце я сорвала твизл, причём совсем неожиданно как для меня, так и для тренеров. И было невыносимо обидно, что бронза ушла у нас из-под носа. Мне кажется, я залила своими слезами весь «Мегаспорт».
И как было сложно после проигрыша вновь возвращаться под своды этого стадиона, выходить на лёд, когда в памяти ещё свежо воспоминание о прошлой неудаче. Но мы на то и спортсмены, чтобы после провала приходить на тренировки и пахать в два раза усерднее, чтобы потом вновь подниматься на пьедестал! Впоследствии я очень полюбила арену «Мегаспорт», где мы не раз выигрывали соревнования», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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