Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая вакцинировалась от коронавируса. Об этом она сообщила в своём «инстаграме».

«Я это сделала! Полёт нормальный. Наконец-то врач по моему основному заболеванию разрешил мне сделать прививку от COVID-19. Мне это было очень нужно, потому что каждый день я работаю и общаюсь со множеством людей. И чтобы обезопасить себя и свою семью, пришла к такому решению.



Делюсь с вами первыми впечатлениями. Чувствую себя хорошо, побочек никаких пока не наблюдаю. После вакцинации сразу побежала на работу. Через три недели пойду на вторую прививку. Кстати, в моём окружении привились все, кроме детей. И даже мама, у которой трансплантирована почка, и папа, который находится уже в солидном возрасте. Муж, родные, помощники и все-все-все. Друзья, хочу сразу сказать, что я не стараюсь никого переубеждать. Вакцинация была моим выбором, и только моим», — написала Слуцкая.