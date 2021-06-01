Марк Кондратюк: зимой попал в больницу с серьёзной проблемой, потом было страшно прыгать

Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк признался, что у него был момент, когда он мог завершить карьеру.
«Бывало такое. Я делю такие моменты на две степени тяжести. Первая — это когда устал после тренировок, тебе ничего не хочется, такое бывает часто. Но это мимолётные мысли, которые быстро проходят. А вот вторая степень была всего пару раз. В эти мгновения всё было настолько плохо, что я хотел уйти из спорта. Один из таких эпизодов, когда уже готов был реально всё бросить, случился прошлой зимой. Так получилось, что я попал в больницу с серьёзной проблемой, после которой мне было страшно прыгать и у меня ничего не выходило на тренировках. Я на тот момент осознавал, что ничего не могу, что уже не хочу пытаться.
Позвонил знакомой, которая закончила карьеру. Мы договорились встретиться, поговорить о том, что мне дальше делать. Я конкретно был настроен заканчивать. Так вышло, что я всё же поехал на соревнование, но был уверен, что после этого всё — конец. Каким-то чудом я очень хорошо там откатал, и это стало переломным моментом, когда понял, что мне всё же надо продолжать и переступать через трудности», — цитирует Кондратюка «Советский спорт».
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