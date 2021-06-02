«Вывод странный сделали». Подписчик оценил слова Баюл о Тутберидзе, Оксана ответила

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на комментарий подписчика по поводу её высказывания об отношении тренера Этери Тутберидзе к внесению мельдония в список запрещённых ВАДА препаратов.

«Оксана, а где Этери Тутберидзе рассказала, что его применяли её спортсменки? Вы просто такой вывод сделали довольно странный, но ни одного спортсмена до 18 лет в мельдониевом скандале в принципе не было. Почему именно общее высказывание Тутберидзе не дало вам покоя? Было много аналогичных», — написал подписчик в комментарии к посту Баюл в «Инстаграме».

Баюл ответила подписчику: «А зачем федерации письмо отправлять и куда?»

Ранее Тутберидзе в интервью сказала: «У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее. За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили. Российская сторона выступила с заявлением позже намеченного срока. Я не понимаю, почему многие спортсмены попались на этом. 1 января 2016 года было объявлено, что этот препарат будет введён в список запрещённых. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций? Не знаю».

Баюл отреагировала так: «Про Тутберидзе и милдронат — рыба всегда гниёт с головы… Вот так и у неё федерация виновата — письмо не отправили».