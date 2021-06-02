Оксана Баюл: про Тутберидзе и милдронат — рыба всегда гниёт с головы

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл вновь высказалась по поводу интервью тренера Этери Тутберидзе о внесении мельдония (милдроната) в список запрещённых ВАДА препаратов.

«Про Тутберидзе и милдронат — рыба всегда гниёт с головы… Вот так и у неё федерация виновата — письмо не отправили. Да какое письмо и куда отправлять? Милдронат запрещён для приёма детям до 18 лет. Эта фраза значит то, что в любой деятельности, чаще коллективной, если что-то идёт не так, то виновато в этом самое высоко стоящее звено.

Кстати, интересный факт, что, например, в Японии, фирмы работают исключительно по такому припципу, и если компания разваливается, то в первую очередь увольняют директора, а в России бы сократили с десяток простых «воротничков»", — написала Баюл в своём «инстаграме».

Ранее Тутберидзе в интервью сказала: «У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее. За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили. Российская сторона выступила с заявлением позже намеченного срока. Я не понимаю, почему многие спортсмены попались на этом. 1 января 2016 года было объявлено, что этот препарат будет введён в список запрещённых. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций? Не знаю».