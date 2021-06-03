Чемпионат мира по фигурному катанию в 2024 году пройдёт в Монреале

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Монреале (Канада). Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут с 18 по 24 марта.

В Международном союзе конькобежцев также сообщили, что чемпионат Европы того же года состоится с 22 по 28 января в столице Венгрии — Будапеште.

Монреаль должен был принять чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось отменить. В Канаде мировое первенство в последний раз проходило в городе Лондоне. Чемпионат мира 2021 года прошёл в Стокгольме (Швеция). Сборная России, напомним, выиграла медальный зачёт турнира.