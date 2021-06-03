Японка Кавагути рассказала, почему на самом деле решила получить российское гражданство

Двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути, выступавшая в дуэте с Александром Смирновым, рассказала, почему на самом деле решила принять российское гражданство. Его она получила в конце 2008 года.
«Идеальный срок для спортивной пары — шесть-восемь лет. За это время партнёры успевают скататься, но ещё не надоедают друг другу. К Ванкуверу мы (с Александром Смирновым. — Прим. «Чемпионата») прошли где-то половину этого пути.
Стало ли это главной причиной того, что единственный шанс завоевать олимпийские медали мы с Александром не использовали? Многие думают, что я сменила гражданство, чтобы выступить на Олимпиаде. На самом деле моей целью было просто выступление с достойным партнёром под руководством любимого тренера. Мне хотелось хотя бы ещё немножко почувствовать себя счастливой, выступая на соревнованиях. Знаю, что для российских фигуристов Олимпиада — это особые соревнования и цель жизни. Можно сказать, что нам с Сашей повезло. В ту пору не было такой конкуренции за место в сборной, как сейчас. Конечно, горда и счастлива, что представляла Россию на Олимпиаде, но всё-таки это для меня было не главное», — приводит слова Кавагути «Р-Спорт».
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