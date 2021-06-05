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Слуцкая — о коррупции в судействе: есть слухи, договариваются. Всё продаётся и покупается

Слуцкая — о коррупции в судействе: есть слухи, договариваются. Всё продаётся и покупается
Виталий Весёлый
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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением о коррумпированности судей в фигурном катании на международных соревнованиях.

«Коррумпированы ли судьи на международных соревнованиях? Я же не судила никогда, но слухов много. Договариваются, наверное, между собой. На самом деле, конечно, договариваются. Всё продаётся и покупается. С этим бороться невозможно и никогда не поборешься», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале Елены Ханги.

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при.

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