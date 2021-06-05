Слуцкая — о коррупции в судействе: есть слухи, договариваются. Всё продаётся и покупается
Поделиться
Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением о коррумпированности судей в фигурном катании на международных соревнованиях.
«Коррумпированы ли судьи на международных соревнованиях? Я же не судила никогда, но слухов много. Договариваются, наверное, между собой. На самом деле, конечно, договариваются. Всё продаётся и покупается. С этим бороться невозможно и никогда не поборешься», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале Елены Ханги.
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 5 июня 2021
-
11:49
-
11:15
- 4 июня 2021
-
22:08
-
21:38
-
14:10
-
12:52
-
10:24
-
10:14
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:28
-
08:19
-
07:57
- 3 июня 2021
-
22:25
-
21:56
-
20:37
-
18:37
-
17:26
-
11:29
-
10:06
-
09:06
-
08:35
-
00:46
- 2 июня 2021
-
23:56
-
18:22
-
16:28
-
15:52
-
12:39
-
12:17
-
11:01
-
10:20
-
09:46
-
09:07
-
08:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам