Слуцкая — о коррупции в судействе: есть слухи, договариваются. Всё продаётся и покупается

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением о коррумпированности судей в фигурном катании на международных соревнованиях.

«Коррумпированы ли судьи на международных соревнованиях? Я же не судила никогда, но слухов много. Договариваются, наверное, между собой. На самом деле, конечно, договариваются. Всё продаётся и покупается. С этим бороться невозможно и никогда не поборешься», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале Елены Ханги.



Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при.