Слуцкая: любые 200 граммов влияют на технику фигуристов, в моё время кто-то не ел вообще

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением о значимости диет, которых придерживаются фигуристы.

«200 граммов могут изменить технику? Продолжаю разбирать мифы на льду. И сегодня поговорим о диетах и питании фигуристов. Конечно, все фигуристы обязательно следят за весом. Любые набранные 200-300 граммов сильно влияют на технику. В обычной жизни мы этого не замечаем, а вот на льду всё видно.



Сейчас некоторые тренеры проводят взвешивание чуть ли не через день. В моё время нас взвешивали каждое утро понедельника, чтобы в воскресенье мы не наедались шашлыками.



Нужно было, чтобы фигурист оставался в своём весе на протяжении всего сезона. И у всех были свои методы: кто-то ел мало, кто-то не ел вообще. Я, например, перед чемпионатом мира в 2005 году за весь день съедала только тарелку супа и столовую ложку икры. Мне этого хватало.



Хотя, конечно, это было неправильно. Раньше вообще все думали, что, чтобы похудеть, нужно перестать есть. Но по итогу без еды вообще нет сил. Приходилось очень сильно ограничивать себя в еде. Моя мама следила за моим рационом, не давала сладостей. А я очень любила конфеты. В те времена в России только-только начали появляться всякие «Марс», «Сникерс», но стоили они очень дорого. Поэтому перед сборами я покупала себе что-то одно и делила на маленькие кусочки, чтобы растянуть удовольствие на всю неделю.



Ещё очень сложно худеть во время переходного возраста, а большинство фигуристов сталкиваются с такой необходимостью. Из-за гормональных изменений сильно меняется тело. Вес может оставаться одним и тем же, а вот внешний вид меняется.



Поэтому вес — это одна из больных тем для фигуристов. За лёгким и изящным катанием стоят постоянные ограничения в еде», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».