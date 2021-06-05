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Фигуристка Екатерина Боброва рассказала, как смогла избежать профессиональных травм

Фигуристка Екатерина Боброва рассказала, как смогла избежать профессиональных травм
Елена Чистова
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, рассказала, как ей удалось избежать профессиональных травм во время карьеры.

«У меня в спорте никогда не было травм. Звучит неправдоподобно, конечно, но это так. Колени, спина, сотрясения — это всё не про меня.

Но были, как же назвать их, недоразумения. Например, ударилась подбородком об лёд и рассекла его. Порезала коньком икру при падении так, что пришлось зашивать не только кожу, но и мышцу. Опять же коньком резала палец. Палец на месте, правда теперь не разгибается. И ещё в последний олимпийский сезон рассекла себе бровь. И вы бы видели моё лицо, когда я давала наставление хирургу перед тем, как он начал зашивать! Мне было крайне необходимо, чтобы было красиво!

Можно сказать, что мне повезло. Но если подумать, то сказала бы, что я очень тщательно старалась следить за своим телом. Как только что-то начинало подрывать или становилось некомфортно, сразу обращалась к врачу либо закачивала это место. Ведь если что-то болит, значит там слабость. И таким нехитрым способом смогла избежать профессиональных травм», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме»

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