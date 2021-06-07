11-летняя ученица Плющенко тренирует лутц при помощи беговой дорожки. Видео

11-летняя фигуристка Варвара Ёлшина, являющаяся ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, показала, как работает над выполнением лутца при помощи беговой дорожки. Спортсменка встаёт на дорожку, потом медленно съезжает с неё и сразу же выполняет прыжок.

«С беговой дорожки отрабатывает лутц Варвара Ёлшина», — говорится в подписи к видео.

Видео доступно в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.