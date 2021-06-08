Евгений Плющенко показал, как отдыхают его ученики. Навка и Хавьер Фернандес отреагировали

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео, на котором показал, как отдыхают его ученики.

«Так, вот у нас рыбаки. Рыбачат. А тут у нас пионер-лагерь, спортивный лагерь такой. Не выгоните? Вам нравится? Точно?» — спросил Плющенко у учеников.

«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает в «Ангелах Плющенко», — подписал видео Евгений.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко

На пост Евгения отреагировали несколько известных фигуристок. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка написала: «Класс». Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поставила эмодзи огня, а двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес написал: «Детская мечта».

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.