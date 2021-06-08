«Болезненная подача информации». Оксана Баюл отказала в интервью украинскому каналу

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл сообщила, что отказалась давать интервью одному из украинских телеканалов. Спортсменка опубликовала переписку с журналисткой, которая хотела расспросить Оксану о начале карьеры на арене «Метеор» в Днепропетровске. В ходе общения журналистка назвала Баюл «мировой легендой».
«Не надо у меня просить об интервью. То, что чиновники сделали с «Метеором», меня не касается, а люди и спортсмены как были, так и останутся моими друзьями. Бывшая фигуристка за один месяц стала «легендой» и «нашей украинской»? Какая-то болезненная подача информации обо мне у журналистов и чиновников. Не пишите мне в личные сообщения», — написала Баюл в своём «инстаграме».
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.
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