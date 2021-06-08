Российский этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт в Москве

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список мест, в которых будут проводиться соревнования по фигурному катанию в следующем сезоне. Также на официальном сайте организации было обнародовано расписание гонок.



Спортивное состязание примут США (Лас-Вегас, 20-24 октября), Канада (Ванкувер, 29-31 октября), Китай (Чунцин, 5-7 ноября), Япония (Токио, 12-14 ноября), Франция (Гренобль, 19-21 ноября) и Россия (Москва, 26-28 ноября).

Напомним, Гран-при по фигурному катанию представляет ежегодный комплекс соревнований по фигурному катанию, проходящий под эгидой ISU. В отличие от других соревнований, в Гран-при спортсмены участвуют не по национальному принципу, а исходя из индивидуального рейтинга каждого фигуриста.