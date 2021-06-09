Елизавета Туктамышева: тут всё ясно, кто в доме главный
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём «инстаграме» опубликовала фотографию с собакой.
«Тут всё ясно, кто в доме главный», — подписала фото Туктамышева.
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.
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