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Елизавета Туктамышева: тут всё ясно, кто в доме главный

Елизавета Туктамышева: тут всё ясно, кто в доме главный
Антон Шебика
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём «инстаграме» опубликовала фотографию с собакой.

«Тут всё ясно, кто в доме главный», — подписала фото Туктамышева.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.

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