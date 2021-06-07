«Тоже хочу такие шорты». Елизавета Туктамышева отреагировала на фото Бетины Поповой

Чемпионка Универсиады-2019, российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, опубликовала несколько фотографий, сделанных в Сочи.

«Я снова на море», — написала Попова.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Бетины Поповой

На пост Бетины отреагировала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. В комментарии она написала: «Тоже хочу такие шорты».

Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015. В паре с Мозговым Попова завоевала серебро в финале Кубка России (2017, 2019). В феврале 2020 года Бетина объявила о завершении спортивной карьеры.