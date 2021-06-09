Максим Траньков рассказал о первых словах новорождённому сыну

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, каковы были первые слова, сказанные им новорождённому сыну. 27 мая супруга Транькова Татьяна Волосожар, также двукратная чемпионка ОИ, родила мальчика, которого назвали Теодором.

«Кажется, я сказал: «Привет, сын». Честно сказать, не запомнил свои слова, важнее было то, что я держу на руках своего ребёнка», — приводит слова Транькова Teleprogramma.pro.

«Возможно, я старой закалки, но считаю, что муж не должен присутствовать при этом таинстве. Со мной рядом доктор, которому я доверяю, и этого достаточно.

Мне спокойно, так как я знаю, что Максим рядом, но в сам процесс не вмешивается. Как и в первый раз, он увидел малыша сразу после рождения — ему вынесли его в конвертике, так что знакомство папы и сына состоялось очень быстро», — добавила Волосожар.