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«Это не костюм к новой программе». Морозов вышел на лёд в шортах и тёмных очках

«Это не костюм к новой программе». Морозов вышел на лёд в шортах и тёмных очках
Георгий Сосно
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Владимир Морозов поделился с подписчиками в «Инстаграме» новым образом на льду.

«Слишком жарко на солнце. P. S. Это не костюм к новой программе», — написал под постом Владимир.

Пост можно посмотреть в «инстаграме» Владимира Морозова

Подписчики бурно отреагировали на эту публикацию: «Вовка — огонь», «Ждём, что и на льду будет солнечно и жарко», «Юморист!», «А жаль, что не костюм!»

Напомним, Владимир выступает в парном катании с Евгенией Тарасовой. По состоянию на март 2021 года пара занимает четвёртую строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ). В октябре состоится первый этап Гран-при в этом сезоне. В феврале 2021 года в Пекине пройдут 24-е по счёту зимние Олимпийские игры.

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