Фигуристка Анна Погорилая рассказала, как ей удалось похудеть на 14 кг

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, как возвращалась в форму после родов. Спортсменка похудела на 14 кг.
«Как быстро вернуться в форму после родов, ну или просто прийти в форму. Во-первых развею миф, что быстро — это не всегда хорошо. При похудении лучше всего постепенно снижать вес за счёт правильного и сбалансированного питания. В физических нагрузках — так же: постепенно начать с простых прогулок с ребёнком и постепенно добавлять различные упражнения. В вопросе похудения и тренировок ключевым моментом является «постепенно»! Иначе у организма будет большой стресс.
Так получилось, что через две недели после родов я сбросила 10 кг. Видимо, я была в небольшом шоке от перемен и мало ела. И потихоньку в течение пяти месяцев благодаря сбалансированному питанию сбросила ещё четыре кг, но это не предельная цифра (я надеюсь). Так же и мой муж сбросил за пять месяцев примерно пять кг. Это неплохой результат! Самое главное, чтобы вам самим было комфортно, не надо смотреть на инстадевочек и корить себя. Можно смотреть на них как на мотиватор!» — написала Погорилая.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой.
Мужем Анны является бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. В декабре 2020 года Анна стала мамой. О своей беременности Погорилая сообщила в октябре 2020 года. Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.
Погорилая — серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.
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