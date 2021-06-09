Дмитрий Алиев — о композиции для новой короткой программы: она вызывает чувство волшебства

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о постановке новых программ для олимпийского сезона.

«На отдыхе родилась идея новой программы. Точнее, я нашёл музыку. Перед отпуском поставил себе задачу подобрать хотя бы один вариант. Искал музыку на YouTube. Переслушал много классики. Потом современной классики. Многое цепляло. Но когда наткнулся на эту композицию, понял: она вызывает чувство волшебства, реально ощутил, как внутри что-то зарождается, что я могу это выразить в мелодии. У Ольги Германовны (Глинки, тренер-хореограф. — Прим. «Чемпионата») появилась идея. И я сразу решил: всё, 100 процентов, точка.

Это программа про свет звезды. Я вижу его и пытаюсь ухватиться за свет или за звезду, которая манит меня за собой. И я иду за ней, потому что не в силах сопротивляться, ищу эту путеводную звезду, когда она исчезает. И где-то в середине или к концу программы, сейчас будем обговаривать этот момент, ловлю свою звезду, точнее, она проникает в меня. И тут начинается дорожка, сильная часть, когда я раскатываюсь, наполненный звёздной энергией. Такая идея — меня она зацепила.

Произвольную будем менять. Этот вопрос пока решается в плане музыки, идеи, постановки. У нас так часто бывает, когда короткую начинаем ставить, накатывает «постановочная волна» — и следом произвольная рождается», — приводит слова Алиева официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.