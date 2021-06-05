Определилось место сбора Алиева и других фигуристов групп Рукавицына и Соколовской

Фигуристы групп тренеров Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской проведут предсезонную подготовку к олимпийскому сезону в Кисловодске. У Соколовской тренируются Марк Кондратюк и Александр Самарин, у Рукавицына — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Елизавета Нугуманова.
«Подготовку к олимпийскому сезону мы проведём в Кисловодске. Вылетаем 8 июня и планируем пробыть там практически месяц. Условия для работы на базе замечательные, что позволит полностью сконцентрироваться на подготовке к важному сезону», — приводит слова Рукавицына ТАСС.
Вылет на сбор запланирован на 8 июня.
22-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года, серебряный призёр чемпионата Европы — 2018. Чемпион России 2020 года и бронзовый призёр 2018 года. Серебряный медалист чемпионата мира среди юниоров 2017 года и обладатель бронзовой награды на Юношеских Олимпийских играх 2016 года.
- 5 июня 2021
-
15:19
-
15:16
-
13:44
-
12:31
-
11:49
-
11:15
- 4 июня 2021
-
22:08
-
21:38
-
14:10
-
12:52
-
10:24
-
10:14
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:28
-
08:19
-
07:57
- 3 июня 2021
-
22:25
-
21:56
-
20:37
-
18:37
-
17:26
-
11:29
-
10:06
-
09:06
-
08:35
-
00:46
- 2 июня 2021
-
23:56
-
18:22
-
16:28
-
15:52
-
12:39
-
12:17
-
11:01