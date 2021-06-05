Определилось место сбора Алиева и других фигуристов групп Рукавицына и Соколовской

Фигуристы групп тренеров Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской проведут предсезонную подготовку к олимпийскому сезону в Кисловодске. У Соколовской тренируются Марк Кондратюк и Александр Самарин, у Рукавицына — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Елизавета Нугуманова.

«Подготовку к олимпийскому сезону мы проведём в Кисловодске. Вылетаем 8 июня и планируем пробыть там практически месяц. Условия для работы на базе замечательные, что позволит полностью сконцентрироваться на подготовке к важному сезону», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

Вылет на сбор запланирован на 8 июня.

22-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года, серебряный призёр чемпионата Европы — 2018. Чемпион России 2020 года и бронзовый призёр 2018 года. Серебряный медалист чемпионата мира среди юниоров 2017 года и обладатель бронзовой награды на Юношеских Олимпийских играх 2016 года.