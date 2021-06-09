Навка показала съёмки сцен мюзикла с участием Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала своим подписчикам процесс съёмки мюзикла «Руслан и Людмила».



В ледовом шоу примет участие олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова. Она исполнит роль Людмилы. Кроме того, известно, что участниками станут пятикратный чемпион США Пётр Чернышев и серебряный призёр чемпионата мира Максим Ковтун.



«Сегодня снимаем сцены для нашего мюзикла «Руслан и Людмила». Этим летом в роли Людмилы вы увидите не только меня, но и Алину Загитову. Работа идёт полным ходом», – написала Навка в «Инстаграме».



Шоу пройдут в Сочи с 1 июля по 30 сентября.

Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России.