Плющенко-младший обошёл Загитову и Медведеву по количеству подписчиков
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Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко стал самым популярным действующим российским фигуристом в «Инстаграме».
По состоянию на 13 июня 2021 года аудитория сына Евгения Плющенко насчитывает 892 тысячи подписчиков.
Для сравнения, на двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву подписалась 891 тысяча подписчиков, на олимпийскую чемпионку Пхенчхана-2018 Алину Загитову – 886 тысяч.
Среди всех российских фигуристов, действующих и завершивших карьеру, Гном Гномыча опережает Татьяна Навка — у нее 1,3 млн подписчиков.
Евгений Плющенко, отец Александра Плющенко, — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.
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