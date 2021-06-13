Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко-младший обошёл Загитову и Медведеву по количеству подписчиков

Плющенко-младший обошёл Загитову и Медведеву по количеству подписчиков
Григорий Петерсон
Комментарии

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко стал самым популярным действующим российским фигуристом в «Инстаграме».

По состоянию на 13 июня 2021 года аудитория сына Евгения Плющенко насчитывает 892 тысячи подписчиков.

Для сравнения, на двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву подписалась 891 тысяча подписчиков, на олимпийскую чемпионку Пхенчхана-2018 Алину Загитову – 886 тысяч.

Среди всех российских фигуристов, действующих и завершивших карьеру, Гном Гномыча опережает Татьяна Навка — у нее 1,3 млн подписчиков.

Евгений Плющенко, отец Александра Плющенко, — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021