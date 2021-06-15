Оксана Баюл — Татьяне Навке: когда Загитовой даёшь свои костюмы, ты их стираешь?

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл в своём «инстаграме» вновь обратилась к Татьяне Навке и Алине Загитовой.

«Я не пицца — делать всех счастливыми своими высказываниями, я это понимаю. Вопрос к Татьяне Навке. Я когда тебе отдавала свой костюм, я его не постирала, а ты свои, когда Алине даёшь покататься, стираешь? Конечно, если речь идёт о короне, то мне очень интересен процесс. Алина, вы корону уже поносили и отдали, я вас правильно понимаю? Почему только Татьяна говорит, а вы нет?» — написала Баюл в своём «инстаграме».

Ранее Загитова сфотографировалась в короне для анонса ледового шоу Навки «Руслан и Людмила», в котором будет исполнять главную роль. Однако Баюл раскритиковала олимпийскую чемпионку за то, что та надела не свою вещь. В ответ Алина обещала после шоу отдать корону в целости и сохранности.