Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала об отношениях с мужем, бывшим фигуристом Андреем Депутатом.
«Что бы я делала без своего мужа? Есть известная мудрость, что за каждым сильным, успешным, богатым мужчиной стоит женщина, которая верила и поддерживала его! В современном мире и женщина стремится быть сильной, успешной и богатой. Так получается, что мы можем справиться самостоятельно? Не знаю, как остальные, но я бы с очень многими непростыми жизненными ситуациями не справилась, если бы не Андрей!
Он — моя стена, за которой я чувствую себя непобедимой. Моя поддержка и опора. И когда жизнь совсем прижимает даже из-за каких-то пустяков (а чаще всего так оно и бывает), то ко мне подходит Андрей, обнимает и говорит: «Забей!» И если мой мужчина сказал «пофиг», значит так тому и быть! Потому что если дело важное, он отложит все свои дела, чтобы мне помочь! И для меня это очень важно. Однажды я сказала об этом Андрею, на что он ответил: «Для меня это тоже важно. Ведь если жена счастлива, то в доме царит гармония и благополучие».
Хочу пожелать, чтобы за каждым человеком стояла такая поддержка. Бесценно, когда ты понимаешь, что можешь горы свернуть и что тебе подскажут, в какую сторону идти. И если будет необходимо — подтолкнут», — написала Боброва.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
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