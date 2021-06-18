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Евгений Плющенко назвал себя Дуремаром из Подмосковья

Евгений Плющенко назвал себя Дуремаром из Подмосковья
Антон Шебика
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Бывший фигурист, а ныне тренер продемонстрировал, как выпускает рыб в пруд.

«Дуремар из Подмосковья», — назвал себя Плющенко в подписи к видео.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко

Дуремар — персонаж повести-сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

В комментарии к видео двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков написал: «А просто контейнер перевернуть в пруд? Или сачком атмосфернее?» Плющенко ответил: «Это технология».

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.

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