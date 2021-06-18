Евгений Плющенко назвал себя Дуремаром из Подмосковья

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Бывший фигурист, а ныне тренер продемонстрировал, как выпускает рыб в пруд.
«Дуремар из Подмосковья», — назвал себя Плющенко в подписи к видео.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко
Дуремар — персонаж повести-сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
В комментарии к видео двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков написал: «А просто контейнер перевернуть в пруд? Или сачком атмосфернее?» Плющенко ответил: «Это технология».
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
- 18 июня 2021
-
08:08
- 17 июня 2021
-
15:43
-
11:41
-
11:39
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:16
-
08:36
-
08:28
-
08:17
- 16 июня 2021
-
22:35
-
14:41
-
09:06
-
09:02
-
08:49
-
08:38
-
08:20
-
00:09
- 15 июня 2021
-
21:25
-
20:12
-
19:15
-
18:43
-
14:37
-
12:19
-
11:40
-
10:47
-
10:06
-
08:22
-
08:13
- 14 июня 2021
-
23:48
-
18:14
-
12:57
-
12:08
-
09:06