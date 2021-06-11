Стала известна стоимость обучения в «Ангелах Плющенко»

Издание Forbes Russia рассказало о стоимости обучения в академии «Ангелы Плющенко» и сравнило цены с американскими.

«Несмотря на расположение, цены на абонемент в «Ангелах Плющенко» начинаются от 30 тыс. рублей в месяц, а начальная подготовка — два раза в неделю — 15 тыс. рублей. Для сравнения: в США час работы на льду с высококлассным педагогом начинается от $ 200, а членство в солидных клубах подразумевает вступительный взнос $ 40 тыс. с последующей ежемесячной оплатой $ 10 тыс.» — говорится в статье.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.