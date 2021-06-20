«Это где в блестящих юбках прыгают?» Гурейро – о реакции австралийцев на фигурное катание

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, рассказал, как на родине, в Австралии, воспринимали его увлечение фигурным катанием, а также признался, что позднее их пару приглашали выступать за Австралию.
«В моё время это был непризнанный вид деятельности, полная экзотика. Когда говорил одноклассникам или вообще кому-то, что я фигурист, они спрашивали: «Это где в блестящих юбках прыгают?». Из всей школы я единственный ходил на каток. Хотя занимался серьёзно: ледовые тренировки, зал дважды в неделю. Катков в Австралии очень мало. Помню, даже национальный чемпионат проходил в торговом центре. Шесть рядов и зрители из числа друзей-родственников участников, которые пришли их поддержать. Ещё народ из «Макдональдса» выглядывал. Наверное, сейчас всё изменилось.
Я знаю, что в Австралии сейчас есть финансовая поддержка фигуристов, спонсоры. Нам с Тиффани, кстати, предлагали выступать под флагом этой страны. Кроме денег, это дало бы гарантированный отбор на Гран-при и чемпионат четырёх континентов, высокий шанс на участие в Олимпиаде. Но у меня была принципиальная позиция: Россия столько всего мне дала. Плюс здесь внутренняя конкуренция, которая постоянно стимулирует. Быть лучшим среди лучших круче, чем быть первым без конкурентов», — цитирует Гурейро сайт «Матч ТВ».
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