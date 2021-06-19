«Это поцелованный Богом человек». Джонатан Гурейро — о Камиле Валиевой

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, поделился мнением о таланте чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе.
«Я заворожен Камилой, особенно после того как мы вместе выступали на шоу Тутберидзе. Это поцелованный Богом человек, невероятно обаятельный в жизни. Ощущение, будто Камила не катается под музыку, а пишет своими движениями эту музыку. Ещё и прыжки какие! У неё есть всё, что нужно для победы», — приводит слова Гурейро сайт «Матч ТВ».
Напомним, что в минувшем сезоне Валиева стала серебряным призёром чемпионата России среди взрослых и выиграла финал Кубка России. 15-летняя Камила вошла в состав национальной команды на олимпийский сезон-2021/2022.
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