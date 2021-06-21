«Лучший папа в мире». Елена Ильиных показала фотографии Сергея Полунина с их сыном
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Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных опубликовала фотографии возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина с их сыном Миром.
«С Днём отца! Ты лучший папа в мире», — написала Ильиных.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Елены Ильиных
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014). Елена родила сына в январе 2020 года.
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