Елена Ильиных — о возлюбленном Сергее Полунине: рядом с ним я чувствую себя защищённой

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных поделилась впечатлениями от работы с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным. В частности, фигуристка выступает в балете «Распутин», постановщиком которого является Полунин.

«Очень помогает, когда он рядом, и я ощущаю его энергию. Я с ним чувствую контакт больше, чем с кем-либо. Мне важно, когда я танцую соло, чтобы он посмотрел и прокомментировал, он очень хорошо всё видит. Рядом с ним я чувствую себя защищённой, потому что знаю, что он поможет и поддержит», — цитирует Ильиных Vogue.

Ильиных и Полунин воспитывают сына Мира. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).