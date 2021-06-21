«Саша смеялся, а я стеснялась и извинялась». Медведева — о парном катании с Энбертом
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о тренировках с серебряным призёром 2018 года в командных соревнованиях Александром Энбертом. Медведева и Энберт будут выступать в паре в шоу «Анна Каренина».
«Мне очень повезло с Сашей Энбертом, ведь я была абсолютным новичком в парном катании. Саша только смеялся, если у меня что-то не получалось, а я постоянно стеснялась и извинялась.
У меня была такая мотивация, что мне самой было очень интересно это попробовать. В шоу мне бы хотелось быть намного более мобильной. Одиночное катание – это здорово, но в фигурном катании есть ещё несколько видов, которые мне хотелось бы попробовать», — сказала Медведева в эфире «Русского радио».
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