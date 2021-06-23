Станислава Константинова: тренируюсь больше недели, а обратно на море пока не захотела

Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила о начале подготовки к сезону.

«Тренируюсь уже больше недели, а обратно на море пока не захотела. Всё идёт по плану», — написала Константинова.

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Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров. После неудачного сезона-2020/2021 в академии «Ангелы Плющенко» Константинова перешла в группу Виктории Буцаевой.