Стали известны дата и место контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут на ледовой арене «Трактор» в Челябинске с 11 по 12 сентября. Об этом сообщает «Урал-пресс».
11 сентября участники контрольных прокатов исполнят короткие программы, танцевальные дуэты – ритм-танец; 12 сентября – произвольные. Исполнению программ на публике будут предшествовать тренировки и консультации с судьями и техническими специалистами, которые оценят программы и дадут рекомендации.
Напомним, в женском одиночном катании Россию будут представлять Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых и Анна Щербакова; резерв: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова. В мужском одиночном катании выступят Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко; кроме того, в резервный состав вошли: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Даниелян. В соревнованиях спортивных пар выступят дуэты Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В танцах на льду в составе сборной России будут выступать: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
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