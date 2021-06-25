Олег Овсянников оценил шансы Евгении Медведевой стать фигуристкой-парницей

Серебряный призёр Олимпиады 1998 года в танцах на льду Олег Овсянников предположил, смогла бы двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выступать в парном катании. Медведева будет участвовать в шоу «Анна Каренина» в паре с серебряным призёром Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Александром Энбертом.
«В переходе из одиночного катания в парное нет ничего невозможного. Один из самых сложных видов спорта — парное катание. Но я ничуть не удивлюсь, если это произойдёт.
Мы не знаем, собралась ли она всерьёз заниматься парным катанием. Зная её характер, могу сказать, что она человек целеустремлённый и умеющий добиваться своего.
Энберта я прекрасно знаю, это хороший и сильный партнёр. Думаю, что у них вполне получится. Во всяком случае, тонкостям и азам он её научит. Подстроиться ей будет несложно — она хорошая одиночница, умеет прыгать, вёрткая, тело ко всему готово. Чуть-чуть подкачать ручки для неё не будет проблемой. Группировки, совместное вращение она тоже сможет сделать — о чём говорить, если танцоры у нас уже крутятся лучше, чем парники», — цитирует Овсянникова «Газета.ру».
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