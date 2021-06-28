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Ирина Слуцкая: иногда замечаю, что мы с мужем как будто говорим на разных языках

Ирина Слуцкая: иногда замечаю, что мы с мужем как будто говорим на разных языках
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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая привела забавные примеры недопонимания в общении с мужем Алексеем Говыриным.

«Как это будет на мужском языке? Девушки, вы меня поймёте! Иногда замечаю, что мы с мужем как будто говорим на разных языках. Пора составлять переводчик с женского на мужской. Для примера:

Говорю: «Купи пару яблок».
Рассчитываю: муж купит штук 4-5, так как понимает, что я образно выразилась.
Он: приносит два яблока.

Говорю: «Можешь, пожалуйста, вынести мусор? Хотя ладно, ты же устал, я сама».
Рассчитываю: всё-таки вынесет мусор.
Он: радуется, что я сделаю это сама, и остаётся лежать на диване.

Говорю: «Почеши мне спинку чуть-чуть».
Рассчитываю: сделает мне полноценный массаж двумя руками.
Он: три секунды чешет мне спину и потом спрашивает: «Всё?»

Не пойму, почему мужчины так буквально всё воспринимают? Неужели наши намёки неочевидные?» — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.

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