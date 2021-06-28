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Хореограф Тутберидзе объяснил, почему россияне не хотят вакцинироваться от коронавируса

Хореограф Тутберидзе объяснил, почему россияне не хотят вакцинироваться от коронавируса
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, объяснил свои высказывания по поводу вакцинации от коронавируса.

«Я никакой не антипрививочник, у меня даже таких мыслей не было. И в своём посте я про прививки, в общем-то, ничего и не говорил. Я сказал, что полностью потеряно доверие людей, потому что идёт тьма какой-то непонятной информации. Сегодня — одно, завтра — другое, послезавтра — третье… Каждый день всё разное. Вводят тьму ограничений, и при этом проводят фестивали с огромным количеством людей, которые трутся нос к носу без масок. Это всё в посте было описано.

Это вызывает недоумение: почему одним можно, а другим нельзя? Вроде пандемия идёт, страшное заболевание. Я этого не отрицаю, куча людей погибла. Это очень печально всё. Но при этом где-то можно, где-то нельзя. Люди уже не понимают, где правда, а где ложь. Мы хотим просто честной, правдивой и нормальной информации, что по прививкам (что они содержат? Какие побочные действия?), что по ковидной обстановке в стране и мире. Настолько разнится всё, люди перестают доверять. Смысл поста в том, что люди из-за этого недоверия не хотят прививаться. А хотелось бы, чтобы было наоборот, чтобы все привились и не парились», — сказал Железняков на видео в своём «инстаграме».

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