«Стал теряться вкус к жизни». Мария Сотскова рассказала о своих проблемах

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова рассказала, как научилась справляться с психологическими трудностями.
«Сначала мне казалось, что я просто устала и нужно отдохнуть. Но позже я поняла, что у меня произошло выгорание. Первая и основная причина, по которой такое случилось — это неоправданные ожидания. Когда ты долго к чему-то идёшь, взваливая на себя груз ответственности, в первую очередь перед собой, а на выходе не получаешь желаемого результата.
Долгое время я находилась в постоянной усталости, были проблемы со сном, ничего не получалось, всё валилось из рук, а самое ужасное — стал теряться вкус к жизни. Сначала я искусственно пыталась вывести себя из этого состояния, внушая себе, что всё прекрасно. Но, конечно же, это не работало.
Потом я дала себе время на восстановление: позволяла себе грустить, могла остаться дома, если не хотелось ничего делать. Но это стало затягиваться, и мне становилось не по себе. Я много общалась со специалистами, они говорили мне правильные, умные мысли, которые я и так знала. Но ситуация не менялась.
В итоге я поняла, что никто не сможет мне помочь, кроме меня самой. Я просто договорилась с собой относиться к себе лояльнее. Радоваться мелочам, хвалить себя, позволять себе ошибаться, ставить свои желания во главе всего и, наконец, просто любить и уважать себя и свой выбор. И мне стало легче дышать», — написала Сотскова.
Пост доступен в «инстаграме» Марии Сотсковой.
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