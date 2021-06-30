Авербух — о Медведевой в шоу «Анна Каренина»: мы дорожим Женей. Выбросов вы не увидите

Хореограф Илья Авербух рассказал о том, как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отнеслась к новому для себя виду фигурного катания — в шоу «Анна Каренина» она встала в пару с Александром Энбертом.

«Женя перфекционист. Она перфекционист во всём, ей нужны сложные поддержки. Конечно, мы делаем всё очень бережно, потому что иногда дают о себе знать старые травмы. Я знаю, Женя не любит об этом говорить, но так или иначе они присутствуют. Когда ты учишь новые элементы, у тебя начинают работать новые группы мышц, всё идёт тяжелее. Ребята каждый день приходят на лёд, каждый день тренируются, скатываются. Это красивое продолжение, ещё одна возможность попробовать себя на льду.

Женя будет прыгать тройные. Разучиваются высокие поддержки и тодесы. Выбросов не будет, потому что это сложнейший элемент. Мы дорожим Женей, она не может получить никаких травм. В ближайшее время выбросов вы не увидите", — приводит слова Авербуха Sport24.